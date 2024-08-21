SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Компания отчиталась за первое полугодие 2024 года по МСФО. Год к году капиталовложения снизились на 20%. На этом фоне свободный денежный поток увеличился до 120 млрд руб. Более того, капиталовложения сократились во всех сегментах. Так, в направлении переработки они уменьшились на 15 млрд руб., а в добыче - на 9 млрд руб., - отмечают эксперты. - Последние несколько лет у "Татнефти" были избыточные капиталовложения из-за ограничений добычи нефти в рамках ОПЕК+. Поэтому компания не могла выплачивать высокие дивиденды. Теперь, когда инвестиции сократились, свободный денежный поток увеличился, у компании появилась возможность распределить больше денег. Возможно, поэтому эмитент решил направить на промежуточные дивиденды 38 руб. на акцию".

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