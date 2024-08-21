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21 августа 2024 года 17:24
SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти
SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 840 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка. "Компания отчиталась за первое полугодие 2024 года по МСФО. Год к году капиталовложения снизились на 20%. На этом фоне свободный денежный поток увеличился до 120 млрд руб. Более того, капиталовложения сократились во всех сегментах. Так, в направлении переработки они уменьшились на 15 млрд руб., а в добыче - на 9 млрд руб., - отмечают эксперты. - Последние несколько лет у "Татнефти" были избыточные капиталовложения из-за ограничений добычи нефти в рамках ОПЕК+. Поэтому компания не могла выплачивать высокие дивиденды. Теперь, когда инвестиции сократились, свободный денежный поток увеличился, у компании появилась возможность распределить больше денег. Возможно, поэтому эмитент решил направить на промежуточные дивиденды 38 руб. на акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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