"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают акции Татнефти

"Газпромбанк Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы котировок акций "Татнефти", сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Компания заработала своим акционерам 65,1 рубля чистой прибыли на одну акцию за шесть месяцев текущего года, что эквивалентно 11% текущей акционерной доходности. При этом в случае одобрения общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов полугодовая дивидендная доходность может составить 6,4%, - указывают эксперты. - "Татнефть" имеет устойчивое финансовое положение благодаря отрицательному чистому долгу, а сумма процентных и комиссионных доходов за 6М24 превысила величину процентных и комиссионных расходов на 5,5 млрд рублей. Однако, учитывая текущие финансовые показатели эмитента, уровень котировок ценных бумаг и возможный уровень дивидендов за 6М24, мы нейтрально смотрим на акции "Татнефти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.