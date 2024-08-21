Альфа-банк сохраняет позитивную оценку акций Татнефти

Альфа-банк сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Татнефти", сообщается в материале старшего аналитика Никиты Блохина.

"Эмитент неожиданно представил сокращенную финансовую отчетность за 1П23 по МСФО, продемонстрировав сдержанное снижение операционных результатов по итогам первого полугодия, что, впрочем, не помешало ему показать уверенные годовые темпы роста. На результатах компании существенным образом не отразилось ухудшение условий нефтепереработки на внешних рынках во 2К24, что в очередной раз подтверждает качество нефтеперерабатывающих активов группы, - пишет эксперт. - В целом мы считаем результаты группы за первое полугодие нейтральными для "Татнефти" в краткосрочной перспективе, в то время как дальнейший рост операционной маржи может поспособствовать увеличению дивидендных отчислений по итогам 2П24. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании в ожидании прояснения позиции менеджмента в отношении целевого показателя коэффициента дивидендных выплат".

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