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21 августа 2024 года 11:46
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной ценой $350
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью на уровне $350 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Алмаса Альмаганбетова. Эмитент успешно отчитался за четвертый квартал 2024 финансового года, превзойдя ожидания собственного менеджмента и прогнозы инвесторов; темпы роста бизнеса по ключевым операционным метрикам замедлились, но остаются на двухзначных уровнях, отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-PALO/ALTO/NETWORKS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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