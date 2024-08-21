Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной ценой $350

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Palo Alto Networks с прогнозной стоимостью на уровне $350 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Алмаса Альмаганбетова.

Эмитент успешно отчитался за четвертый квартал 2024 финансового года, превзойдя ожидания собственного менеджмента и прогнозы инвесторов; темпы роста бизнеса по ключевым операционным метрикам замедлились, но остаются на двухзначных уровнях, отмечает эксперт.

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