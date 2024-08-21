"Цифра брокер" сохраняет оптимистичную оценку акций Европлана и ЭсЭфАй

"Цифра брокер" сохраняет оптимистичную оценку перспектив котировок акций "Европлана" и "ЭсЭфАй", лизинговый бизнес будет и дальше показывать хорошие результаты, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Финансовые результаты "Европлана" за I полугодие 2024 года оказались ожидаемо сильными. Чистая прибыль лизинговой компании повысилась на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 8,8 млрд руб., чистый процентный доход увеличился на 49% (до 12 млрд руб.), чистый непроцентный доход - на 18% (до 7 млрд руб.). Лизинговый портфель вырос на 12% с начала года и составил 256,7 млрд руб. Компания сохраняет высокую операционную эффективность при рентабельности капитала на уровне 37%. Европлан уже выплатил 3 млрд руб. в качестве дивидендов, и менеджмент планирует рекомендовать совету директоров рассмотреть выплату в размере еще 3 млрд руб. по итогам 9М24, - указывают эксперты. - Мы сохраняем оптимистичный взгляд на бумаги "Европлана" и холдинговой компании "ЭсЭфАй". Лизинговый бизнес будет и дальше показывать хорошие результаты за счет высокого износа автомобилей, их дефицита на рынке, замещения ушедших из страны брендов. "Европлан" занимает лидирующие позиции на рынке, демонстрируя опережающие темпы роста и высокие показатели финансовой устойчивости".

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