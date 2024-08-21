Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в ближайшее время - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи обновил годовой минимум. Технический отскок со "дна" завершился под 2800 пунктами и быстро сошел на нет - тест уровня снизу и откат характеризуют слабость фондовых "быков" и силу "медведей". Пока действует жесткая денежно-кредитная политика и на рынке сохраняются опасения очередного повышения ключевой ставки, а геополитический фон напряженный, то биржевой сантимент слабый, - указывает аналитик в материале. - Техническая формация рынка остается нисходящей и уже не исключает более низкие уровни индекса. В случае потери 2750 пунктов следующая поддержка - 2710 пунктов: там пересекутся динамическая и статичная опоры, а от минимума вторника это будет еще минус 1,5%. Со временем и эту мощную коррекцию 2024 года выкупят. Годовые инвестиционные перспективы предполагают +38% по бенчмарку, и покупка бумаг с большими скидками долгосрочно выглядит привлекательной. Но локально активные трейдеры могут получить цены еще ниже текущих".

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