"Мои Инвестиции" осторожно оценивают среднесрочные перспективы котировок акций ТКС Холдинга

"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы котировок акций МКПАО "ТКС Холдинг" в среднесрочной перспективе, ожидая, что финансовые показатели эмитента могут оказаться под давлением в условиях сохранения жесткой денежно-кредитной политики и приобретения Росбанка, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

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