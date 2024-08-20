-Акции Европлана остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций "Европлана" и считает их привлекательными для долгосрочных вложений, сообщается в материале аналитиков сервиса.

"Российский лизинговый оператор представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Также компания заявила о корректировке своего прогноза чистой прибыли в сторону возможного снижения на 4 млрд рублей за 2024 год по причине снижения деловой активности в экономике и создания дополнительных резервов (ожидается на уровне 14-16 млрд рублей). Рост лизингового портфеля планируется на уровне 20% за 2024 год, а величины нового бизнеса, стоимости переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода, на уровне 10%. Планируется предоставить рекомендацию совету директоров о выплате 3 млрд рублей в виде дивидендов по итогам 9М24, - указывают эксперты. - "Европлан" демонстрирует уверенный рост бизнеса в условиях неблагоприятной макроэкономической среды, что находит отражение в финансовых результатах компании, а также негативно сказывается на темпах будущего роста в ближайшие периоды. Несмотря на наличие текущих трудностей в деятельности компании, продиктованных макроэкономической средой, мы продолжаем позитивно смотреть на стоимость акций "Европлана" и считаем их инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора".

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