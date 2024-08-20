Золото сохраняет статус защитного актива - "Велес Капитал"

Золото сохраняет статус защитного актива со следующими целями роста на уровнях $2600-2700 за тройскую унцию, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Цена на драгоценный металл обновила очередной исторический максимум на $2563. Котировки продолжают идти наверх на фоне сохранения геополитической напряженности в разных частях света, а также ожиданий снижения процентных ставок ФРС США уже в сентябре, - отмечает эксперт инвесткомпании в обзоре. - Цена золота стремится к $2600 и в целом чувствуют себя уверенно, сохраняя потенциал роста на ближайшие недели как минимум к отметке $2700 (потенциал повышения - около 5,5% от текущих уровней). Золото подтверждает статус защитного актива, благоприятно влияя и на акции золотодобытчиков. Смены основного восходящего тренда по драгоценному металлу при этом можно ожидать в случае изменения геополитических или экономических факторов".

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