Прогнозная цена акций ТКС Холдинга на горизонте года - 3883 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций МКПАО "ТКС Холдинг" на горизонте года составляет 3883 рубля за штуку, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Холдинг представил результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2024 года. По итогам квартала выручка увеличилась на 72% г/г, чистая прибыль - на 15%, а количество клиентов - на 24%. При этом компании удается наращивать кредитный портфель быстрее рынка при сопоставимом увеличении количества активных клиентов. Группа показывает устойчивый рост и высокую эффективность; сохраняет прогноз роста чистой прибыли по итогам года на уровне более 30%. Оцениваем представленные результаты как сильные", - отмечает эксперт.

"Эмитент также объявил о принятии новой дивидендной политики, предполагающей выплату до 30% чистой прибыли, и заявил, что будет стремиться выплачивать дивиденды ежеквартально. Исходя из ориентиров по росту прибыли, по итогам года акционеры могут рассчитывать на выплату 158 руб. на акцию или около 6% дивидендной доходности по текущим ценам", - указывает Грицкевич.

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