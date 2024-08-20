Акции ТКС Холдинга привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "ТКС Холдинг" привлекательны для долгосрочных инвестиций на фоне текущих финансовых результатов и ожидаемой интеграции с Росбанком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент раскрыл финансовые результаты за 2К24 и 6М24 по МСФО. По итогам шести месяцев компания заработала своим акционерам 238,6 рубля чистой прибыли на одну акцию, что эквивалентно 9% текущей акционерной доходности. До конца третьего квартала 2024 года ожидается закрытие сделки по интеграции Росбанка. При этом в качестве источника финансирования сделки "ТКС Холдинг" будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке. Благодаря интеграции Росбанка "ТКС Холдинг" сможет усилить свои позиции на рынке банковских услуг и нарастить доходы группы. Учитывая текущие финансовые результаты и ожидаемую интеграцию, бумаги эмитента, на наш взгляд, являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора". - пишут эксперты в обзоре.

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