Рынок справедливо оценивает акции Делимобиля в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Российский фондовый рынок в настоящее время справедливо оценивает акции ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль") с учетом текущего уровня долговой нагрузки эмитента, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. "Делимобиль" демонстрирует активный рост бизнеса, реализуя инвестиционную деятельность опережающими темпами, что находит отражение в снижении показателя операционной рентабельности в данный момент. Рост бизнеса базируется на росте долговой нагрузки, что в условиях высоких процентных ставок создает существенное давление на чистую прибыль компании и генерирует дополнительные риски для инвесторов, - указывают эксперты в обзоре. - С учетом текущего значения долговой нагрузки мы не ожидаем существенных дивидендов, если совет директоров примет решение по их выплате. При этом основная рыночная оценка компании базируется главным образом на перспективах дальнейшего роста, а не на дивидендах. Положительно оцениваем рост бизнеса компании и полагаем, что рынок справедливо оценивает акции эмитента с учетом текущего уровня долговой нагрузки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.