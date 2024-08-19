"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций Ростелекома на уровне 109 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций ПАО "Ростелеком" на уровне 109 рублей за штуку на фоне умеренно позитивных финансовых результатов эмитента за первое полугодие 2024 года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании

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