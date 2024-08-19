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19 августа 2024 года 14:55
"Т-Инвестиции" пока сохраняют осторожную оценку акций Делимобиля
"Т-Инвестиции" пока сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), сообщается в материале аналитиков. "Компания опубликовала операционные и финансовые итоги первого полугодия 2024 года. Выручка выросла на фоне увеличения автопарка. Проданные минуты поездок также показали уверенную динамику, увеличившись на 31%, при том что количество пользователей выросло на 17%. За отчетный период "Делимобиль" запустил сервис в Сочи и Уфе, планирует дальше продолжать расширение в регионах. Одновременно с этим эмитент активно инвестирует в собственную IT-инфраструктуру, модернизирует и расширяет сеть станций технического обслуживания (СТО). Это негативно сказалось на рентабельности - растут расходы на персонал, страхование, ремонт и обслуживание автомобилей. Однако топ-менеджмент прогнозирует отложенный положительный эффект от этих инвестиций, - отмечают эксперты брокера. - Существенное негативное влияние на чистую прибыль оказали возросшие расходы на лизинг автомобилей из-за высокой процентной ставки. Считаем, что это давление продолжится в близлежащей перспективе. Поэтому пока сохраняем осторожный взгляд на акции "Делимобиля", несмотря на то, что компания рассмотрит возможность выплат первых в истории дивидендов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕЛИМОБИЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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