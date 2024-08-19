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19 августа 2024 года 13:16
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Делимобиля
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), сообщается в материале аналитика Матвея Тайца. "Эмитент опубликовал результаты за 1П24. Компания демонстрирует снижение уровня рентабельности по EBITDA на 7,6 п.п. из-за опережающего по отношению к выручке роста операционных затрат. Результаты полугодия по показателю EBITDA достаточно негативны в контексте наших прогнозов на весь 2024 год, ведь мы ожидаем рост этого значения до 10 млрд руб. В пресс-релизе по результатам сообщается, что менеджмент порекомендует совету директоров выплатить дивиденды за 1П24, размер которых не уточняется. При предполагаемом коэффициенте выплат на уровне 50% от чистой прибыли дивидендная доходность может составить 0,6%, - отмечает эксперт. - Мы не ожидали дивидендных выплат до снижения долговой нагрузки менее 3,0 по коэффициенту чистый долг / EBITDA. На наш взгляд, падение рентабельности в 1П24 вызывает опасения, однако мы не исключаем некоторое улучшения во 2П24. По акциям эмитента подтверждаем рейтинг "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕЛИМОБИЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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