Текущие уровни цены акций ТКС Холдинга интересны для средне- и долгосрочных покупок - Альфа-банк

Текущие уровни котировок акций МКПАО "ТКС Холдинг" интересны для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективы, сообщается в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"Эмитент планирует опубликовать показатели за 2К24 по МСФО во вторник, 20 августа. По нашим оценкам, чистая прибыль за 2К24 должна составить 22,6 млрд руб., увеличившись на 11% г/г и на 1% кв/кв, при ROE 31,3%. Кредитный портфель банка, по нашим расчетам, может увеличиться на 8% кв/кв (+47% г/г), а процентная маржа и стоимость риска, вероятно, останутся на уровне 1К24. Мы ожидаем роста комиссионных доходов на 6% кв/кв (+17% г/г). Эти факторы отчасти нейтрализуются ростом операционных затрат (+6% кв/кв, +29% г/г) за счет увеличения расходов на персонал и привлечение клиентов, - указывает эксперт банка. - ТКС планирует в четверг провести телеконференцию с участием менеджмента (начало в 15:00). Основное внимание инвесторов, скорее всего, будет сосредоточено на вопросах интеграции с Росбанком - на наш взгляд, рынок несколько преувеличивает связанные с этим риски. Акции "ТКС Холдинга" торгуются с коэффициентами 0,87x P/BV и 3,6x P/E 2025П (с учетом допэмиссии 70 млн акций и консолидации Росбанка), по нашим оценкам. Это соответствует текущим мультипликаторам Сбербанка при более высоких ожидаемых темпах роста бизнеса и ROE у ТКС. Мы считаем текущие уровни в акциях эмитента интересными для покупки на средне- и долгосрочную перспективу".

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