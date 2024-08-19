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19 августа 2024 года 11:41
SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций Софтлайна
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций "Софтлайна", сообщается в комментарии аналитиков. "Эмитент показал сильные результаты за первое полугодие 2024 года. Год к году оборот вырос на 40%, валовая прибыль - более чем в два раза, а скорректированная EBITDA - более чем в три раза. Все благодаря оптимизации расходов, изменению структуры оборота и эффекту масштаба. Из-за роста процентных расходов, отложенного налога на прибыль и затрат на инвестиции компания получила чистый убыток. Тем не менее на конец отчетного периода нераспределенная прибыль - 9,3 млрд руб., - отмечают эксперты инвестбанка. - Долговая нагрузка должна снизиться в ближайшее время, по словам менеджмента эмитента. Часть долга закроют деньгами от погашения белорусских еврооблигаций. "Софтлайн" активно покупает высокотехнологичные компании. А еще планирует выйти на рынки Казахстана и Ближнего Востока. Проходит второй этап обмена бумаг Noventiq. Купить можно будет столько акций, сколько есть у инвестора расписок Noventiq Holdings plc по состоянию на 23 сентября 2024 года. Стоимость - 0,01 рубля за штуку. Позитивно смотрим на результаты "Софтлайна" и сохраняем оценку "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОФТЛАЙН-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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