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19 августа 2024 года 11:17
Поводов для роста цены акций Совкомфлота пока нет - "Солид Брокер"
Поводов для роста цены акций ПАО "Совкомфлот" в настоящее время нет, акции оценены рынком адекватно, считает аналитик инвестиционной компании "Солид Брокер" Дмитрий Донецкий. "Эмитент опубликовал обобщенную консолидированную финансовую отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2024 года. Выручка компании снизилась на 10%, EBITDA упала на 32%, скорректированная чистая прибыль снизилась на 26%, чистый долг впервые за все время ушел в отрицательную зону. Отметим, что период сверхвысоких доходов в "Совкомфлоте" подошел к концу. Ставки фрахта с начала текущего года продолжают снижаться, при этом санкционный флот работает по дисконтированным ставкам, - отмечает эксперт в обзоре. - Отсюда мы видим снижение по всем основным показателям, причем более явно именно во втором квартале. За полугодие "Совкомфлот" заработал 6,6 рубля на дивиденды, что дает 6,5% дивидендной доходности. По году мы ждем от компании порядка 5 рублей на акцию. Поэтому при текущих котировках оценка эмитента выглядит адекватной и поводов для роста цены бумаги мы не видим". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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