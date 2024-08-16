Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 2800-2900п на следующей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи на следующе неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Причин для сильного движение вверх или вниз на данный момент нет. Вероятно, этот диапазон будет актуален до конца августа. Ближе к заседанию ЦБ РФ у рынка начнет складываться понимание того, каков будет дальнейший шаг регулятора. Уже исходя из него, будет понятная траектория движения индекса Мосбиржи. На данный момент мы сохраняем позитивный взгляд на рынок. Ждем восстановления индекса Мосбиржи осенью", - пишут эксперты в комментарии.

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