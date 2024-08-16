Акции ТКС Холдинга, Норникеля и Ренессанс Страхования будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции МКПАО "ТКС Холдинг", ГМК "Норильский никель" и ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"ТКС Холдинг" 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить динамике чистого процентного дохода, рентабельности капитала. Также будут важны темпы роста бизнеса - по итогам I квартала группа нарастила число активных клиентов на 27% г/г. В рамках публикации отчетности за 1К24 холдинг прогнозировал рост чистого процентного дохода в 2024 году более 40% г/г и рост чистой прибыли более 30% г/г. С учетом повышения ключевой ставки есть вероятность, что компания пересмотрит ожидания, - отмечает аналитик в материале. - Из важных моментов в кейсе эмитента на конференц-звонке могут быть "подсвечены" темы дивидендов и интеграции Росбанка. Ранее компания отмечала, что закрытие сделки пройдет до конца III квартала, а новая стратегия развития группы будет представлена в IV квартале".

"Техническая картина в акциях "ТКС Холдинга" умеренно негативная. Акции находятся на ценовых минимумах более чем за год, актуален выраженный падающий тренд. В последние пару месяцев бумаги перешли в консолидацию, однако амплитуда колебаний постепенно снижается - котировки придавливаются к нижней границе. В случае пробоя первой целью снижения выступит поддержка на 2450 руб., высока вероятность прокола уровня. Улучшить картину мог бы пробой 2800 руб., но драйверов для такого движения пока нет", - пишет Пучкарев.

"Норникель" 23 августа представит финансовые результаты по МСФО за 1П24. Отчет ожидается слабым - цены на ключевые металлы в начале 2024 года просели к уровням прошлого года, а высокая инвестпрограмма будет давить на FCF. Кроме того, ждем сильного роста процентных расходов на фоне увеличения ключевой ставки ЦБ РФ. Результаты эмитента коснутся и "РУСАЛа" - слабые показатели будут означать давление на дивиденды, которые может получить алюминиевая компания, - указывает эксперт в обзоре. - В рамках публикации отчетности могут появиться апдейты по capex компании на ближайшие годы: на текущий момент это одна из ключевых тем, определяющих дивидендный потенциал акций. На 2024 год запланированная инвестпрограмма - $3,6 млрд. Акции "Норникеля" после сильного падения от майских вершин нашли поддержку на 122,5 руб. - уровень дважды развернул продавцов. Однако падающая тенденция все еще остается в силе, котировки постепенно прижимаются к уровню - есть высокая вероятность очередного теста отметки. В случае слома уровня ориентиром падения выступит 115 руб. - минимум за последние пять лет".

"Финансовый отчет "Ренессанс Страхования" по МСФО за II квартал анонсирован на 22 августа. Стоит ожидать снижение чистой прибыли в связи с отрицательной переоценкой инвестиционного портфеля. В то же время на конец 1К24 почти 50 млрд руб. от инвестпортфеля группы приходилось на денежные средства и депозиты - эти средства могут быть использованы для увеличения позиций в подешевевших акциях и облигациях и способствовать росту прибыли при развороте рыночной динамики, - пишет аналитик. - Котировки акций эмитента последний год находятся в амплитудной консолидации с нижней границей около 84 руб. В последние недели покупатели развили отскок от поддержки, сильных сопротивлений нет вплоть до 113 руб., однако продавцы могут активизироваться раньше. Стимулировать дальнейший подъем могли бы новости по дивидендам, которые могут появиться в рамках публикации отчета".

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