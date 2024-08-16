Сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре пока остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"

"Астра Управление активами" пока не меняет базовый прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре текущего года, при этом баланс рисков для такого прогноза может меняться, сообщается в материале директора по инвестициям Дмитрия Полевого.

"ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга предприятий за август. Снижение ИБК (Индикатор бизнес-климата) третий месяц подряд и более быстрое сокращение субиндексов спроса относительно выпуска говорит о торможении экономики и, с нашей точки зрения, сокращении положительного разрыва выпуска, который ЦБ винит в высокой инфляции. Бросается в глаза резкое ухудшение в строительстве и торговле авто, а также снижение с высоких уровней в промышленности - секторах, быстро ощутивших на себе отмену/ужесточение льготной ипотеки и рост ставок, - отмечает эксперт. - Инфляционная картина опроса позитива не принесла: компании по-прежнему ждут роста цен, пусть его масштабы и не изменились. А в производстве потребтоваров и торговле и вовсе ухудшение показателей, что согласуется с последними сообщениями в СМИ о планируемом повышении цен на продовольствие и ряд других товаров".

"С точки зрения политики регулятора данные требуют сохранения жесткой риторики. Риски дальнейшего повышения ставки сохраняются, но масштабы произошедшего/ожидаемого повышения ставок по кредитам/облигациям, полагаем, перекрывают изменение ИО, что, формально говоря, дает ужесточение денежно-кредитных условий. Да и ЦБ по итогам опроса обнаружил ужесточение условий кредитования в масштабах, сопоставимых с сентябрем 2023 года. Поэтому наш базовый взгляд не меняется - ставка будет оставаться на уровне 18%. Но баланс рисков для этого прогноза может меняться в зависимости от выходящих до сентябрьского заседания данных", - пишет Полевой в обзоре.

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