Рынок акций РФ останется в условиях рисков развития снижения на следующей неделе - "Велес Капитал"

Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Так, ближайшее краткосрочное сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2900 пунктов, а среднесрочное - в районе 3110 пунктов. Индикатор может направиться к указанным отметкам в случае коррекционного отскока, причиной которого могло бы стать ослабление рубля и повышенный интерес к акциям экспортеров. В целом же можно говорить об опасности пробоя поддержки 2800 пунктов и движения в район 2765 пунктов, - пишет эксперт в обзоре. - Индекс РТС в то же время может закрепиться ниже 1000 пунктов".

Предстоящая неделя при этом будет не очень активной на корпоративные события и отметится финансовыми результатами за 2К24 по МСФО "Европлана", "МТС" и "Норникеля", - указывает Кожухова.

"С рекомендованными дивидендами за 1П24 торгуются такие эмитенты, как "ММК", "Северсталь", "Яндекс", "ТГК-14", "ФосАгро", "Татнефть" и "Черкизово", а за 2023 год - "Ростелеком". Дивидендный фактор может обеспечивать повышенный интерес к указанным компаниям, при этом объявления о полугодовых выплатах ждут в том числе от банка "Санкт-Петербург", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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