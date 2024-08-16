"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков брокера.

"Покупать бумаги не рекомендуем, так как, по нашим оценкам, пик финансовых результатов морского перевозчика уже пройден", - указывают эксперты.

"Оператор морских перевозок углеводородов представил ожидаемо слабые финансовые результаты за первое полугодие 2024 года. Выручка и EBITDA снизились в сравнении со второй половиной 2023 года на фоне корректирующихся фрахтовых ставок на танкеры типа Aframax, а также растущего санкционного давления на компанию (в июне "Совкомфлот" попал в 14-й пакет санкций ЕС). Это приводит к логистическим трудностям для отдельных судов и снижает общую загрузку флота, - отмечают аналитики "Т-Инвестиций". - Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" за первое полугодие составила около 31,5 млрд рублей, что соответствует потенциальной дивидендной выплате 6,6 рубля на акцию (6,5% дивидендной доходности к текущей цене)".

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