.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомбанка
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 августа 2024 года 11:36
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомбанка
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, финансовые результаты по МСФО за 2К24 указывают на потенциальное увеличение рисков во 2П24, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Чистая прибыль в первом полугодии текущего года сократилась на 25% г/г - до 39 млрд руб. (рентабельность капитала 27%) - на фоне снижения нерегулярных доходов и увеличения стоимости фондирования. Регулярная прибыль выросла на 22% г/г - до 31 млрд руб. За 2К24 банк заработал 13,2 млрд руб. чистой прибыли (минус 47% кв/кв), рентабельность капитала 18%. Розничный кредитный портфель вырос на 40% с начала года, за счет приобретения Хоум банка (17% розничного портфеля) и органического роста залогового кредитования. Корпоративный портфель вырос на 14% с начала года. По нашим расчетам, во 2К24 чистая процентная маржа выросла на 40 б.п. кв/кв, но снизилась на 100 б.п. г/г из-за высокой стоимости фондирования", - отмечают эксперты. Совокупный доход от приобретения Хоум банка составил 16 млрд руб. Оплата 90% сделки акциями Совкомбанка перенесена на 2025 год, 10% были оплачены денежными средствами в 2024 году. Совкомбанк завершил ребрендинг офисов Хоум банка, провел миграцию клиентов, сократив затраты на 60%. "На звонке менеджмент отметил, что тренды 1П24 по динамике портфеля сохраняются и в 3К24. Банк не видит ухудшения качества портфеля в корпоративном кредитовании и МСП, так как компании имеют возможность переложить рост процентных расходов на потребителя, - указывают аналитики телеграм-канала. - Менеджмент эмитента видит возможность повторить результаты 1П24 во втором полугодии при стабильных ставках, что предполагает около 78 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2024 года (рентабельность капитала 25%) и в целом соответствует нашим текущим прогнозам. Во 2П24 мы видим риски замедления кредитования, увеличения стоимости фондирования и роста отчислений в резервы, поэтому сохраняем осторожный взгляд на акции Совкомбанка. Бумаги торгуются по мультипликаторам 2025 года 3,8х P/E и 0,8х P/B". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
16 августа 2024 года 18:38
Рынок рублевых гособлигаций перейдет к консолидации на следующей неделе в ожидании новой порции данных по инфляции, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Позитив на рынке ОФЗ продлился относительно недолго - практически весь рост котировок госбумаг, наблюдаемый в начале августа, был нивелирован... читать дальше
.16 августа 2024 года 17:55
Индекс Мосбиржи на следующе неделе, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Причин для сильного движение вверх или вниз на данный момент нет. Вероятно, этот диапазон будет актуален до конца августа. Ближе к заседанию ЦБ РФ у... читать дальше
.16 августа 2024 года 17:16
Акции ТКС Холдинга, Норникеля и Ренессанс Страхования будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции МКПАО "ТКС Холдинг", ГМК "Норильский никель" и ПАО "Группа "Ренессанс Страхование" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "ТКС Холдинг" 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить... читать дальше
.16 августа 2024 года 16:46
Сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре пока остается базовым прогнозом - "Астра Управление активами"
"Астра Управление активами" пока не меняет базовый прогноз сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре текущего года, при этом баланс рисков для такого прогноза может меняться, сообщается в материале директора по инвестициям Дмитрия Полевого. "ЦБ РФ... читать дальше
.16 августа 2024 года 15:55
Позитивные результаты отчетов Walmart и Deere & Co. уже отражены в ценах их акций - инвестбанк "Синара"
Позитивные результаты отчетностей Walmart Inc. и Deere & Co., скорее всего, уже отражены в уровнях котировок акций эмитентов, считают аналитики инвестиционного "банка Синара" "Акции Walmart подскочили на 7% после публикации результатов за второй квартал 2025 финансового года (ф.г.). Выручка... читать дальше
.16 августа 2024 года 15:21
Торговая сессия американского фондового рынка в пятницу, скорее всего, пройдет в спокойном ключе, баланс рисков положительный, ориентир движения индекса S&P 500 - диапазон 5500-5600 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "S&P 500 продолжил уверенное... читать дальше
.16 августа 2024 года 14:42
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент отчитался за второй квартал 2024 года. Результаты ожидаемо снизились из-за негативного влияния февральских санкций. Долговая нагрузка остается... читать дальше
.16 августа 2024 года 14:09
Российский фондовый рынок на следующей неделе останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал"... читать дальше
.16 августа 2024 года 13:35
Акции "Софтлайна" являются "историей роста" в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Компания представила финансовые результаты за II квартал 2024 года. Эмитент продолжает демонстрировать уверенный рост, оставаясь бенефициаром импортозамещения ПО и сопутствующих услуг... читать дальше
.16 августа 2024 года 13:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") в целом сохраняет позитивную оценку перспектив котировок бумаг X5 Retail Group, говорится в комментарии аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Хороший рост выручки положительно сказался на EBITDA и чистой прибыли эмитента во 2К24. Торги приостановлены, однако... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.