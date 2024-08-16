"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Совкомбанка

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций Совкомбанка, финансовые результаты по МСФО за 2К24 указывают на потенциальное увеличение рисков во 2П24, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Чистая прибыль в первом полугодии текущего года сократилась на 25% г/г - до 39 млрд руб. (рентабельность капитала 27%) - на фоне снижения нерегулярных доходов и увеличения стоимости фондирования. Регулярная прибыль выросла на 22% г/г - до 31 млрд руб. За 2К24 банк заработал 13,2 млрд руб. чистой прибыли (минус 47% кв/кв), рентабельность капитала 18%. Розничный кредитный портфель вырос на 40% с начала года, за счет приобретения Хоум банка (17% розничного портфеля) и органического роста залогового кредитования. Корпоративный портфель вырос на 14% с начала года. По нашим расчетам, во 2К24 чистая процентная маржа выросла на 40 б.п. кв/кв, но снизилась на 100 б.п. г/г из-за высокой стоимости фондирования", - отмечают эксперты.

Совокупный доход от приобретения Хоум банка составил 16 млрд руб. Оплата 90% сделки акциями Совкомбанка перенесена на 2025 год, 10% были оплачены денежными средствами в 2024 году. Совкомбанк завершил ребрендинг офисов Хоум банка, провел миграцию клиентов, сократив затраты на 60%.

"На звонке менеджмент отметил, что тренды 1П24 по динамике портфеля сохраняются и в 3К24. Банк не видит ухудшения качества портфеля в корпоративном кредитовании и МСП, так как компании имеют возможность переложить рост процентных расходов на потребителя, - указывают аналитики телеграм-канала. - Менеджмент эмитента видит возможность повторить результаты 1П24 во втором полугодии при стабильных ставках, что предполагает около 78 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2024 года (рентабельность капитала 25%) и в целом соответствует нашим текущим прогнозам. Во 2П24 мы видим риски замедления кредитования, увеличения стоимости фондирования и роста отчислений в резервы, поэтому сохраняем осторожный взгляд на акции Совкомбанка. Бумаги торгуются по мультипликаторам 2025 года 3,8х P/E и 0,8х P/B".

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