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16 августа 2024 года 10:10
Котировки золота могут продолжить позитивную динамику - "Цифра брокер"
Котировки золота могут продолжить позитивную динамику в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Цены на золото остаются на многомесячных максимумах, поскольку мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы - объем покупок за последние два года значительно превышает среднее значение за последние четырнадцать лет, следует из данных World gold council (WGC). Базовая инфляция в США в июле замедлилась до 0,17% (по сравнению с прогнозом в 0,2%), что повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре текущего года и способствует позитивной динамике котировок золота", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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