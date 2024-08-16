Котировки золота могут продолжить позитивную динамику - "Цифра брокер"

Котировки золота могут продолжить позитивную динамику в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Цены на золото остаются на многомесячных максимумах, поскольку мировые центральные банки продолжают активно пополнять свои золотые резервы - объем покупок за последние два года значительно превышает среднее значение за последние четырнадцать лет, следует из данных World gold council (WGC). Базовая инфляция в США в июле замедлилась до 0,17% (по сравнению с прогнозом в 0,2%), что повышает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре текущего года и способствует позитивной динамике котировок золота", - указывают эксперты в комментарии.

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