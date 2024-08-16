"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Alibaba

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с прогнозной стоимостью на уровне $98,1 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Целевая цена для акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 95,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку. Это соответствует рейтингу "покупать", констатирует эксперт.

"Вышедшая квартальная отчетность показала, что темпы роста выручки у Alibaba остаются ниже двузначных значений, а прибыльность находится под давлением повышенных инвестиций. В то же время компания сохраняет значительную чистую денежную позицию (30% от капитализации), что позволило менеджменту резко нарастить объем обратного выкупа акций в прошедшем квартале, до $ 5,9 млрд, - указывает Кауфман. - На этом фоне на горизонте года доходность программы buyback может составить около 9-10% - высокое для сектора значение. Также отметим, что Alibaba сохраняет достаточно скромную оценку по мультипликаторам - EV/EBITDA 2025 ф.г. составляет 4,8. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам EV/Sales и EV/EBITDA относительно китайских и международных аналогов. Чтобы учесть регуляторные и политические риски в Китае, при оценке по международным аналогам мы использовали дисконт 20%".

Ключевой риск для эмитента, по мнению аналитика инвесткомпании - возможность дальнейшего замедления темпов роста китайской экономики и дефляции. Также на акции негативно может повлиять возобновление регуляторного давления и конкуренция, отмечает он.

Alibaba Group Holding - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы.

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