Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную долгосрочную оценку бумаг X5 Retail Group, отмечается в комментарии аналитиков банка.

"X5 Group отчиталась по МСФО за II квартал. Выручка компании выросла на 25% г/г, до 965,5 млрд руб., а чистая прибыль - на 20% г/г, до 35,25 млрд руб., - указывают эксперты. - Компания сумела как нарастить количество магазинов, так и увеличить объем сопоставимых продаж . Особо высокими темпами развиваются дискаунтеры и цифровые бизнесы. Факторами дальнейшего роста останутся расширение сети магазинов "у дома", а также ориентация на новые форматы потребления: онлайн-продажи, продажи готовой еды, дискаунтеры. Ждем возобновление торгов бумагами X5 в сентябре-октябре. Полагаем, что после этого вероятно снижение их стоимости на фоне синхронизации с рынком и навеса продавцов, но в долгосрочной перспективе считаем бумаги привлекательными. После ухода инфраструктурных рисков дополнительным позитивом может стать возврат компании к выплате дивидендов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.