"Финам" сохраняет рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" с целевой ценой 4,77 руб. после изучения отчета компании по МСФО за 2К24, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

Потенциал роста составляет 24% с текущих уровней.

"Интер РАО" сохраняет привлекательность в условиях жесткой монетарной политики Банка России: растущие процентные доходы увеличивают чистую прибыль холдинга, - отмечает эксперт. - Тем не менее в ближайшие годы перед "Интер РАО" стоит задача по реализации масштабной инвестпрограммы, поэтому значительный рост дивидендных выплат нам представляется маловероятным".

"Интер РАО" - российский энергетический холдинг, один из крупнейших производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии.

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