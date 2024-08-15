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15 августа 2024 года 16:05
"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Ozon на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг расписок Ozon на уровне "держать" с целевой ценой 3894 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 9% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Для расчета справедливой стоимости OZON мы использовали оценку по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции, - отмечает аналитик Игнат Иванов. - Недавно OZON опубликовал финансовые результаты за 2К и 6М 2024. Отчетность в общем вышла в рамках наших ожиданий. Поэтому мы не видим необходимости изменять целевую цену расписок. Для бизнеса OZON ключевым риском остается жесткая конкуренция в отрасли, которая вынуждает компанию сохранять высокие расходы на маркетинг, что негативно влияет на прибыльность. Также отметим, что OZON до сих пор не начал редомициляцию, в случае добровольного переезда приостановка торгов расписками может занять до одного месяца, в случае принудительного переезда этот срок может увеличиться до 6 месяцев". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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