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15 августа 2024 года 15:06
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail Group с целевой ценой 3030 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа X5 представила свои финансовые результаты за 2К24. Динамика выручки традиционно была понятна из раскрытых ранее операционных данных. Рентабельность EBITDA по итогам периода оказалась выше, чем мы ожидали, и составила 7,5%. Рост валовой маржи оказался немного сильнее нашего прогноза, а темпы роста затрат были не такими высокими. В данный момент торги расписками приостановлены на фоне процесса передачи держателям владения российским юридическим лицом. Начало торгов акциями российской компании на Мосбирже ожидается в сентябре-октябре текущего года", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-X5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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