"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку бумаг Татнефти

"БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок обыкновенных и привилегированный акций "Татнефти", сообщается в материале аналитиков Рональда Смита и Булата Мударисова.

"Совет директоров эмитента одобрил промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 38, 2 рубля на бумагу, что гораздо выше консенсуса и лишь немного ниже нашего прогноза. На наш взгляд, это дает надежду, что компания продолжит практику высоких выплат 2023 года на уровне 70% от чистой прибыли по МСФО. Сохраняем позитивный взгляд на "обычку" и "префы" "Татнефти", а общая выплата по обоим типам акций за 2024 год может составить 100 руб. на бумагу с доходностью 16% в обоих случаях", - указывают эксперты.

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