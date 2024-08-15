Наиболее вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 18% в сентябре 2024г - "Т-Инвестиции"

Наиболее вероятно сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 18% годовых по итогам заседания в сентябре 2024 года, второй по вероятности сценарий - ее повышение до 19% годовых, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Ситуация с инфляцией развивается в рамках прогноза или даже чуть лучше, но праздновать победу, кажется, рано. Пока интрига к сентябрьскому решению Банка России сохраняется. Наиболее вероятным для нас остается решение сохранить ключевую ставку на уровне 18% годовых в сентябре 2024 года, второй по вероятности сценарий - повышение ее до 19% годовых, - указывает эксперт брокера. - Важными индикаторами остаются инфляционные ожидания, а также динамика кредитования. Свежие данные по этим показателям получим в течение недели. Наконец, в текущей ситуации не исключено появление в ближайшие месяцы "черных лебедей". Геополитика, бюджетные дискуссии, опасения глобальной рецессии - все это может стать источником инфляционных рисков".

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