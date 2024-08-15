Поводов для среднесрочного роста рынка акций РФ по-прежнему нет - "Алор Брокер"

Никаких поводов для среднесрочного роста российского рынка акций по-прежнему нет, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Ликвидность уходит в консервативные инструменты, бизнес большинства эмитентов не выглядит более привлекательным, чем ставки безрисковой доходности. Поэтому индекс Мосбиржи имеет все основания для плавного снижения "под собственной тяжестью", - пишет эксперт в комментарии.

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