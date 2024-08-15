"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг X5 с прогнозной ценой 4270 руб

"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 4270 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Крупнейший российский ритейлер, владеющий торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", представил позитивные финансовые итоги второго квартала 2024 года, как мы и ожидали. Долговая нагрузка X5 продолжает снижаться до комфортных 0,7x Чистый долг/EBITDA, что позитивно для будущих финансовых результатов компании. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги эмитента и целевую цену в 4270 рублей за штуку. Ожидаем, что торги начнутся после завершения редомициляции компании в октябре 2024 года", - указывают эксперты.

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