"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Novabev

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций NovaBev Group, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

15 августа - последний день торгов в режиме Т+1 ("в стакане") перед начислением новых акций Novabev, констатируют эксперты. Московская биржа ранее объявила о приостановке торгов акциями эмитента в связи с выпуском новых акций и их бесплатным начислением всем акционерам. Закрытие реестра для начисления новых акций - 20 августа, а планируемая дата возобновления торгов - 22 августа.

Компания сообщила на своем портале для инвесторов, что у новых акций первоначально будет уникальный идентификационный код (ISIN), отличающийся от бумаг в обращении. Новые акции не будут доступны для торгов в течение 4,5 месяцев.

"В целом начисление акций нейтрально для оценки всего бизнеса, хотя технически оценка на акцию снизится в восемь раз. При этом ликвидность в долгосрочной перспективе может улучшиться. Сохраняем нейтральный взгляд на акции эмитента, которые торгуются по 4,1х EV/EBITDA 2024п", - указывают аналитики. инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.