Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Софтлайна

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Софтлайна", сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Эмитент продемонстрировал позитивные результаты за 2К24 по МСФО, особенно с учетом эффекта сезонности. Улучшение рентабельности отражает рост продаж собственных более доходных решений, доля которых в обороте достигла 29%. Компания подтвердила прогноз на 2024 год в целом: оборот не менее 110 млрд руб. и скорректированная EBITDA не менее 6 млрд руб. При этом в случае успешного завершения запланированных сделок слияния и поглощения по итогам текущего года оборот (проформа) может достичь 135 млрд руб., а EBITDA - 10 млрд руб. Мы подтверждаем рейтинг "покупать" по акциям "Софтлайна", - пишет эксперт.

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