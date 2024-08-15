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15 августа 2024 года 10:51
ПСБ подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Ростелекома
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" с прогнозными стоимостями по ним на горизонте года на уровнях 105,2 и 95,5 руб. соответственно, сообщается в материале аналитиков. "Эмитент отчитался за II квартал текущего года. Финансовые результаты ожидаемо хорошие, подтверждающие поступательное развитие бизнеса и ориентирующие на рост дивидендов по итогам года на 5-7% (дивиденды по итогам 2023 года составляют 6,06 руб. на акцию; реестр акционеров, имеющих право на их получение, будет закрыт 27 сентября). Подтверждаем рекомендацию по обыкновенным и привилегированным акциям "Ростелекома" "покупать" с целевыми уровнями по ним на горизонте двенадцати месяцев - 105,2 и 95,5 руб. соответственно, - указывают эксперты. - Ждем позитивного влияния на оценки компании планируемого IPO "дочки" компании РТК-ЦОД, которая развивает облачные сервисы и бизнес дата-центров - востребованный и перспективный сегмент бизнеса у корпоративных и государственных заказчиков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСТЕЛЕКОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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