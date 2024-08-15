"Финам" понизил прогнозную цену акций Chevron до $167,4

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. со $192,6 до $167,4 за штуку, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Снижение целевой цены преимущественно связано с ухудшением прогнозных финансовых показателей компании из-за коррекции в ценах на нефть и снижения маржи нефтепереработки в США, указывает эксперт.

"В последние недели акции Chevron упали в стоимости до нижней границы среднесрочного боковика на фоне коррекции в ценах на нефть и противоречивого отчета за второй квартал. В то же время в базовом сценарии мы ожидаем, что рост спроса, геополитика и действия ОПЕК+ позволят ценам на нефть удержаться в диапазоне $ 80-85 за баррель. При текущих ценах эмитент может поддерживать суммарную доходность дивидендов и buyback на уровне 9,1-10,2% - это высокий уровень для сектора", - пишет Кауфман в обзоре.

Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность эмитента включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ и развитие ВИЭ.

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