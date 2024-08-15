Результаты Интер РАО за 2К24 нейтральны для цены акций - инвестбанк "Синара"

Результаты ПАО "Интер РАО" за второй квартал текущего года являются нейтральными для котировок акций компании, говорится в комментарии старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Матвея Тайца.

"Эмитент раскрыл неоднозначные результаты за 2К24 по МСФО. Выручка увеличилась на 11,5% г/г (до 336 млрд руб.), EBITDA снизилась на 11,3% г/г (до 30,7 млрд руб.), а чистая прибыль прибавила 17,1% г/г, составив 31,6 млрд руб. Динамика второго квартала повторяет динамику первого. EBITDA находится под давлением из-за истечения договоров о предоставлении мощности, в то время как на чистой прибыли позитивно сказывается увеличение процентного дохода в силу роста процентных ставок, - указывает эксперт. - Мы считаем результаты за 2К24 нейтральными для акций: показатели укладываются в наш годовой прогноз (снижение EBITDA на 10% г/г - до 165 млрд руб., увеличение чистой прибыли на 16% г/г - до 156 млрд руб.)".

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