Среднесрочных факторов для продолжения роста рынка ОФЗ пока нет - ПСБ

Среднесрочные факторы для продолжения роста рынка рублевых госбумаг пока отсутствуют, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Рынок ОФЗ уже четыре торговых дня продолжает консолидироваться у ценовых максимумов с конца июня. Спрос на госбумаги, вероятно, поддерживается со стороны УК, тогда как факторов для роста рынка "широким фронтом" пока нет. Минфин в среду разместил два выпуска ОФЗ-ПД срочностью 12 и 16 лет суммарно на 45 млрд руб. (совокупный спрос составил 96 млрд руб.). Не исключаем, что основной спрос на длинные госбумаги был сформирован за счет формирования нового ИПИФ "2х ОФЗ" с "двукратным плечом", запущенного в начале августа, - пишет эксперт. - Вместе с тем среднесрочные факторы для продолжения роста рынка госбумаг пока отсутствуют. В частности, риски дополнительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ до конца 2024 года остаются повышенными. Так, инфляция не демонстрирует пока замедления - на 12 августа составила 9,10% в годовом выражении. На этом фоне ориентир ЦБ на конец третьего квартала по инфляции (7,8%) выглядит весьма оптимистично".

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