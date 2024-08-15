Индекс Мосбиржи продолжит торги в диапазоне 2800-2900п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Однако обратим внимание на то, что сам индекс, а также акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка находятся вблизи важных уровней поддержки. В случае продолжения отката российский рынок рискует ускорить снижение", - указывает эксперт в комментарии.

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