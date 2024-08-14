"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer до $35,9

"Финам" понизил прогнозную цену акций Pfizer Inc. до $35,9 за штуку на август 2025 года, что предполагает потенциал роста 26% от текущих уровней, отмечается в комментарии инвесткомпании.

При этом рекомендация сохранена аналитиками на уровне "покупать".

"Фармацевтический гигант Pfizer, ранее побывавший главным бенефициаром пандемии коронавируса, за последний год был не в почете у инвесторов и просел более чем на 20% на растущем рынке на фоне негативной динамики финансовых показателей по отношению к высокой базе ковидных лет. На наш взгляд, сейчас удачное время, чтобы подобрать бумагу после затянувшейся просадки, текущая цена выглядит весьма привлекательно для консервативного долгосрочного инвестора", - пишет аналитик Зарина Саидова.

Pfizer - одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний, имеющая более чем 150-летнюю историю.

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