"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Татнефти" на фоне высокой дивидендной доходности, прогнозная стоимость обыкновенных бумаг компании составляет 798,9 рубля за штуку (что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня), привилегированных - 791,7 рубля за штуку ("апсайд" - 30%), сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Совет директоров эмитента в среду, 14 августа, рекомендовал выплатить 38,2 руб. на акцию по итогам первого полугодия 2024 года при консенсусе в 33,8 руб. Доходность выплаты может составить 6,2 % на ао и 6,3% на ап. Объем дивидендов соответствует примерно 75% прибыли по РСБУ за полугодие. С одной стороны, это больше чем 50% прибыли, которые компания выплатила по итогам первого полугодия 2023 года. С другой, по итогам 2024 года payout составил около 85% прибыли по РСБУ, что ограничивает позитив от более высоких дивидендов, - пишет эксперт в обзоре. - На наш взгляд, с учетом потребности бюджета Татарстана в деньгах и нулевого чистого долга у "Татнефти" норма выплат нефтяника по итогам всего 2024 года может составить даже больше 75% прибыли по РСБУ. В таком сценарии ожидаем, что суммарный дивиденд компании по итогам года может составить около 100 руб. на акцию, что соответствует 16,3% доходности на ао и 16,4% на ап - высокое значение для сектора и рынка в целом. При этом отметим, что неопределенность относительно будущего payout остается высокой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.