Прогнозная цена акций Ростелекома на горизонте года - 110 руб. - "Солид Брокер"

Прогнозная стоимость обыкновенных акций ПАО "Ростелеком" на горизонте года составляет 110 рублей за штуку, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Эмитент объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2024 года по МСФО. Компания также подтвердила подготовку к IPO своего цифрового подразделения РТК-ЦОД. Однако темпы роста по этой компании составили всего 10% за квартал. В целом все цифровые сервисы "Ростелекома" показывают прирост лишь на 16%. В итоге по группе темпы роста за последние три квартала держатся на уровне 9%, что даже не обходит инфляцию. Из позитивного отметим постепенный рост маржинальности на операционном уровне, снижение налогов из-за льготных программ для IT. Свободный денежный поток в этом квартале был под давлением из-за оттока в оборотный капитал и из-за роста процентных платежей. Заметим, что текущий период высоких ставок уже повысил процентные расходы с 11,2 до 18,4 млрд рублей, - указывают эксперты в обзоре. - Во вторник совет директоров "Ростелекома" объявил о рекомендации по дивидендам за 2023 год в размере 6,06 рубля на акцию. По итогам 2024 года мы ждем порядка 7,5 рублей на акцию, что дает лишь 9,4% дивидендной доходности. По мультипликаторам эмитент по-прежнему выглядит недорогим: EV/EBITDA 2024 2.8х, P/E 2024 5.9х. Наша целевая цена по обыкновенным акциям составляет 110 рублей на горизонте двенадцати месяцев. Из ближайших драйверов выделим только само IPO РТК-ЦОД, но для его проведения необходима благоприятная конъюнктура на рынке акций".

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