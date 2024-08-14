"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Интер РАО

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций "Интер РАО", рекомендуют в секторе энергетиков присмотреться к акциям "Юнипро" на фоне возможного возврата к дивидендам после смены собственника, сообщается в материале аналитиков брокера.

"Электрогенерирующая компания опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года. Выручка "Интер РАО" продолжила рост во всех сегментах, за исключением оптовой продажи энергии за рубеж - сказалось снижение поставок в Китай на фоне низкой водности и ремонтов на Дальнем Востоке. Сбытовой бизнес остается лидером роста после приобретения двух поставщиков. Снижение в первом квартале выручки от электрогенерации в РФ в связи с окончанием срока договора о предоставлении мощности (ДПМ) было полностью компенсировано вводом мощностей и ростом цен, - отмечают эксперты. - На EBITDA компании также оказывают давление окончание срока действия ДПМ, рост расходов на топливо и растущий объем закупок электроэнергии сбытовыми компаниями. В то же время чистая прибыль эмитента продолжает расти за счет высокого уровня процентных доходов на фоне высоких ставок в экономике. За первые полгода финансовые доходы возросли в 2,1 раза год к году. Чистая денежная позиция компании с учетом обязательств по аренде на 30 июня составила 340 млрд рублей. Также компания отметила, что на выкуп 3,1 млрд собственных акций в мае 2024 года она потратила 12,6 млрд рублей".

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