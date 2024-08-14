"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $90,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"Наша оценка рассчитана по средневзвешенному апсайду компаний, входящих в фонд, на основе данных Refinitiv", - указывает эксперт.

"С начала года бумаги фонда повысились в стоимости на 3,5%, в то время как широкий рынок вырос на 12,6%. За месяц акции опустились на 6% на фоне общерыночной коррекции в начале августа. Наибольший негативный эффект на динамику ETF оказало падение котировок Amazon.com Inc. и Tesla", - отмечает Иванов.

iShares US Consumer Discretionary ETF - это инвестиционный фонд, предоставляющий экспозицию на крупнейшие американские компании дискреционного потребительского спроса.

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