"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Ростелекома

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "Ростелекома", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Результаты эмитента за 2К24 в целом соответствовали нашим ожиданиям в части выручки и OIBDA, но превысили нашу оценку чистой прибыли. Сохраняем позитивный взгляд на акции "Ростелекома", которые торгуются с дисконтом 17-18% к МТС по мультипликаторам EV/EBITDA на 2024-2025 гг., составляющим 2,5-2,8х, - указывают эксперты. - Компания подтвердила планы по проведению IPO РТК-ЦОД. Наряду с возможным принятием новой стратегии это может стать триггером для акций. Позитивной динамике акций также может способствовать выплата дивидендов (6,06 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию, доходность - 7-8%), рекомендованных советом директоров 12 августа".

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