ПСБ позитивно оценивает акции Аэрофлота

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы котировок акций "Аэрофлота", сообщается в материале аналитиков.

"Компания во вторник опубликовала операционные результаты за июль 2024 года. Пассажиропоток увеличился почти на 15%, до 5,8 млн пассажиров, а процент занятости кресел остался высоким - 92,5%. Рост пассажиропотока обусловлен еще не исчерпавшим себя импульсом развития внутреннего туризма и восстановлением международных перевозок. Позитивно смотрим на бумаги "Аэрофлота". Ожидаем сильных результатов по МСФО за II квартал (29 августа). Показатели компании поддерживают эффективная стратегия по контролю расходов, переток клиентов от других авиаперевозчиков и финансовая помощь от государства", - отмечают эксперты банка.

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