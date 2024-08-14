"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Сбербанка

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка с целевой ценой 356,5 руб. для обоих типов бумаг на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 25,6% и 26% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сбер в этом году весьма уверенно смотрится в финансовом плане, несмотря на сложную операционную среду, - отмечает эксперт Игорь Додонов. - При этом мы ожидаем, что благодаря лидирующему положению в отрасли и эффективной бизнес-модели ведущий кредитор страны продолжит демонстрировать позитивную динамику доходов по основным направлениям деятельности и прибыли в ближайшие годы, а также будет и далее выплачивать щедрые дивиденды. Акции Сбера заметно просели в цене в последние недели вместе с широким рынком и из-за дивидендного "гэпа" и выглядят привлекательными для среднесрочных покупок".

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