Снятие инфраструктурных рисков делает бумаги Хэдхантера привлекательными в долгосрочной перспективе - ПСБ

Снятие инфраструктурных рисков делает бумаги МКПАО "Хэдхантер" привлекательными в долгосрочной перспективе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ставший российским "Хэдхантер" установил цену размещения акций для допэмиссии на уровне 5452 руб. за штуку. Допэмиссия предназначена для обмена акций на существующие депозитарные расписки в пропорции 1:1, - указывает аналитик банка Лаура Кузнецова. - По итогам последнего торгового дня (9 августа) одна расписка Headhunter стоила лишь 3908 руб. Стоимость расписки явно ниже цены размещения. Но стоит понимать, что цена размещения является индикативной (например, применяется при вознаграждении сотрудников акциями) и не является ориентиром в первый день возобновившихся торгов. Таким образом, стоимость бумаг не вырастет автоматически более чем на 1,5 тыс. В первый день торгов (в конце сентября) допускаем умеренный рост бумаг от уровня 3900 руб. В долгосрочной перспективе позитивно смотрим на бумаги компании из-за снятия инфраструктурных рисков".

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